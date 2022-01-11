Ecem Balcı cinayetinde Yargıtay’da cezayı onadı

Kocaeli Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi Esra Ercömert(41), bunalıma girerek, geride bir not bıraktı ve Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi.
Anne Esra Ercöment ve Ecem Balcı
Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında, Ecem'in annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ve akrabalarını gözaltına alındı.
Ecem Balcı
Gözaltındaki Süleyman Kara'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat 2018 gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi Mevkii'nde gömülü halde buldu.
Ecem Balcı
Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden akrabaları N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ecem Balcı
SON DURUŞMA 2019 KASIM AYINDAYDI
19 Kasım 2019 günü Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında karar çıktı. Davaya tutuklu sanık Süleyman Kara, SEGBIS aracılığıyla mahkemede hazır bulunurken Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatlar duruşmaya katıldı. Davaya ayrıca Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve Kadın Platformu'da katılım sağladı. Cumhuriyet Savcısı bir önceki davada verdiği mütalaasını tekrar ederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını tekrarladı.
Katil zanlısı Süleyman Kara
TASARLAMA İDDİASI
Davada, Balcı ailesinin avukatı Aslıhan Şen, "İki hususta mütalaaya karşıyız. Savcı, tasarlama olmadığı söyledi ancak ilgili kurullarda sanığın anlatımı tasarlamaya uygundur. Olay günü Ecem'i tarihi taç çıktı, sana vereceğim deyip yanına çağırdıktan sonra, ıssız alana götürüp çukur gibi bir yere gömüyor. Vahşi hayvanlar tarafından yenileceğini düşünüyor. Tasarlama olduğunu düşünüyoruz. Ecem'in sim kartı en büyük delillerden birisi bu yüzden emniyete intikal ettirilmiyor bu yüzden tutuksuz sanıkların da üst sınırdan cezalar almasını talep ediyoruz" dedi.
Baba Gökhan Balcı
BERAAT TALEBİNDE BULUNMUŞTU
Sanık avukatı, "Süleyman Kara tarafından yapıldığı ile ilgili yakınlarının iddiaları yanlıştır. Bu hastalık sırasında da Süleyman Kara, Ecem'in yanındaydı. Sim kart olayında da sim kart Süleyman'ın elinden alınmış değil, oradaki memura zarf içinde veriliyor. Süleyman Kara'nın O zaman Ecem olayıyla ilgisi yok. İlk duruşmadan beri Süleyman Kara İfadesini işkence altında verdiğini hep anlattı. Ecem'in öldürüldüğü tarihte Ecem'in telefonu Gökhan Balcı'nın tarafından görüşme yapılıyor. Bunları kimin yaptığını talep ettik ancak mahkeme kabul etmedi. Otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izi ateşli silah yarası gibi şeyler tespit edilmedi ifadeleri var. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda sadece Süleyman K.'nın ifadesine göre verilmiş. Hiçbir tıbbı durum yok. Aracın bagajında gezdirildiği söyleniyor. Kısa bir incelemenin akabinde ölmüş olan bir kişi hakkında hiçbir emareye karşılanmadı. Ecem'i öldüren gerçek katılın dışarıda olduğunu düşünüyoruz. Biz de aile kadar gerçek katili bulmak istiyoruz. Ayrıca bir kadının evlâdı kayıpken intihar etmesini akla sığdıramıyoruz. Bu taleplerimiz reddedildi. Mahkemenin önemli tanığı Aslı Aydın getirilemedi. Polis evi arıyor hiçbir şey bulamıyor ancak bir gün sonra Aydın eve gittiğinde günlüğünü ve telefonunu çok rahat bulabiliyor. Süleyman Kara'nın beraatını talep ediyoruz" dedi. Diğer avukatlar da sanıkların beraatını talep etti.
Ecem Balcı
ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANMIYORUM
Tutuklu sanık Süleyman Kara ise daha önceki ifadelerini işkence altında verdiğini söyleyerek "Ben kötü bir insan değilim ki. Adli tıpta tıkandınız. Resmen oynanmış. Ben bu kızın öldürüldüğüne inanmıyorum. Kendi kendini öldürmüş olabilir. Başı ağrıyordu başına masaj yapıyordum. Kızını iyi tanıyordum. Başında babası yoktu. Cinayet minayet yok böyle şeyler. Raporun incelemesini istiyorum. Hiçbir doktor bu raporu kabul etmez" dedi.
Ecem Balcı
MAHKEME MÜEBBET VERDİ
Mahkeme heyeti tutuklu Sanık Süleyman Kara'nın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar için delileri yok etmek ve saklamaktan 3 ay ile 6 ay arasında cezalar verildi. Mahkeme'nin verdiği karara, sanık Süleyman Kara'nın avukatı itirazda bulundu. Karara yapılan itiraz üzerine dosya bir üst mahkeme olan Sakarya'da ki Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyanın incelenmesi sonrasında mahkeme tutuklu sanık Süleyman Kara hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Ecem Balcı
YARGITAY'DA CEZAYI ONADI
Kara ve avukatı bir üst mahkeme tarafından da onanan karara tekrar itiraz etti. Dosya yargıtaya gönderildi ve uzun süredir yargıtaydaki dosya hakkında beklenen karar mahkemeye ulaştı. Yargıtay'ında daha önce 2 mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis kararını onadığı öğrenildi.