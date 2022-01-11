Ecem Balcı cinayetinde Yargıtay’da cezayı onadı



Baba Gökhan Balcı

BERAAT TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Sanık avukatı, "Süleyman Kara tarafından yapıldığı ile ilgili yakınlarının iddiaları yanlıştır. Bu hastalık sırasında da Süleyman Kara, Ecem'in yanındaydı. Sim kart olayında da sim kart Süleyman'ın elinden alınmış değil, oradaki memura zarf içinde veriliyor. Süleyman Kara'nın O zaman Ecem olayıyla ilgisi yok. İlk duruşmadan beri Süleyman Kara İfadesini işkence altında verdiğini hep anlattı. Ecem'in öldürüldüğü tarihte Ecem'in telefonu Gökhan Balcı'nın tarafından görüşme yapılıyor. Bunları kimin yaptığını talep ettik ancak mahkeme kabul etmedi. Otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izi ateşli silah yarası gibi şeyler tespit edilmedi ifadeleri var. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda sadece Süleyman K.'nın ifadesine göre verilmiş. Hiçbir tıbbı durum yok. Aracın bagajında gezdirildiği söyleniyor. Kısa bir incelemenin akabinde ölmüş olan bir kişi hakkında hiçbir emareye karşılanmadı. Ecem'i öldüren gerçek katılın dışarıda olduğunu düşünüyoruz. Biz de aile kadar gerçek katili bulmak istiyoruz. Ayrıca bir kadının evlâdı kayıpken intihar etmesini akla sığdıramıyoruz. Bu taleplerimiz reddedildi. Mahkemenin önemli tanığı Aslı Aydın getirilemedi. Polis evi arıyor hiçbir şey bulamıyor ancak bir gün sonra Aydın eve gittiğinde günlüğünü ve telefonunu çok rahat bulabiliyor. Süleyman Kara'nın beraatını talep ediyoruz" dedi. Diğer avukatlar da sanıkların beraatını talep etti.