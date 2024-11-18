Eczacı ve 6 aylık oğlu kazada öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Diyarbakır'daki yakınlarını ziyarete giden eczacı Ceyhun Kafadenk'in kullandığı otomobil, dün Şanlıurfa-Hilvan karayolu Çaylarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak kayalara çarptı. Kazada ağır yaralanan Ceyhun Kafadenk (36) ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif Kafadenk ve eşi Fatma Kafadenk (28) hastaneye kaldırıldı. Ancak Ceyhun Kafadenk ve bebeği tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Fatma Kafadenk'in durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun cenazeleri Hatay'a gönderildi.Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir yakınlarının düğününden dönen ailenin otomobiline, köy yolundan ana yola çıktıkları sırada hafif ticari araç çarptı. Tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Muhammet Yücel (22) ve kardeşi Songül Yücel (19) yaralı kurtulurken, annesi Güler Yücel (53) öldü.Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Yılmaz ve Gazel Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan Osman Çilek (74) feci şekilde can verdi.Bitlis'in Mutki ilçesinde ormandan odun toplamaya giderken sepetli motosikleti devrilen güvenlik korucusu Cengiz İldeş (32) öldü.Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Ali Akay (70) öldü.