Eczacıbaşı çalışanı Altuğ Erbil’e veda! İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti...

İtalya'nın Toskana ve Emilia bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran günü dağlık bölgeye düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı'nda görevli 4 kişinin cenazeleri bu gece Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybedenlerden Altuğ Erbil için bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazına Eczacıbaşı yönetim kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.