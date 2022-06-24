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Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:22

Eczacıbaşı çalışanı Altuğ Erbil'e veda! İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti...

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Eczacıbaşı çalışanı Altuğ Erbil’e veda! İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti...

İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanının cenazesi bu gece Türkiye’ye getirildi. Hayatını kaybedenlerden Altuğ Erbil için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Feryatlar ve gözyaşları içerisinde kılınan cenaze töreninin ardından Erbil Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İtalya'nın Toskana ve Emilia bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran günü dağlık bölgeye düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı'nda görevli 4 kişinin cenazeleri bu gece Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybedenlerden Altuğ Erbil için bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazına Eczacıbaşı yönetim kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Feryatlar ve gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Erbil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merhum eczacı Altuğ Erbil'in eşi Başak Erbil, çocukları Melis ve arda Erbil taziyeleri kabul ederken sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Eczacıbaşı çalışanı Altuğ Erbil'e veda! İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti...
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