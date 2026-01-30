Eczacıya ilaç vererek oğlunun ölümüne sebep olmuşlardı: 2 kalfa mahkemeye çıktı!

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katıldığı, bu durumun trafik kazasına yol açarak 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 2 eczacı kalfasının 'olası kasıtla öldürme' suçundan yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları katılırken, müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık Muaz İ.B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"KİMSENİN YEMEĞİNE YA DA İÇECEĞİNE İLAÇ KATMADIM"

Mahkeme başkanı, önceki celsede Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu anımsatarak sanıklara söz verdi.Sanık Süleyman Ö., suçlamaları reddederek kimsenin yemeğine ya da içeceğine ilaç katmadığını savundu ve beraatini talep etti. Sanık Muaz İ.B. de hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek beraat istedi.