Eczanede dehşeti yaşatan kocaya 20 yıl hapis istendi

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç (48), sürekli olarak kendisini aldattığını söyleyip tartışma çıkartan eşi Ecir Atalıç (53) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 28 Ağustos'ta Keziban Atalıç, uzaklaştırma kararına rağmen onun yanında olup, sinir hastalığı nedeniyle tedavi gören eşini psikiyatri kliniğindeki randevusuna götürdü. Atalıç çifti doktorun reçete yazması üzerine birlikte hastaneden ayrılıp, eczaneye gitti. Keziban Atalıç ilaçları almaya çalışırken arkadan gelen Ecir Atalıç, yanında taşıdığı bıçakla herkesin gözü önünde bıçağı peş peşe eşine sapladı. Yerlerde sürüklenen Atalıç, 'kurtarın beni' diyerek yardım istedi.Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir Atalıç, eşini bırakıp kaçtı. 6 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Keziban Atalıç tedavisinin ardından taburcu edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Keziban Atalıç'ın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını belirterek saldırgan Ecir Atalıç hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.