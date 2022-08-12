Haberler Yaşam Haberleri Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 22:36 Son Güncelleme: 12.8.2022 22:36

Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 12 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

A- Snoop Dog
B- 50 Cent
C- Eminem (CEVAP)
D- Ceza

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Ed Sheeran, çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?
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