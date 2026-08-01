Eda Ece ağlayarak ifade verdi

Asrın felaketi döneminde AHBAP'a destek veren paylaşımları nedeniyle "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan oyuncular Kerem Bürsin, Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Laçin İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Depremden sonra gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmayla eleştiri alan Eda Ece, o dönem çekimleri olan 'Yasak Elma' dizisi ekibi olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini ancak rol arkadaşı Şevval Sam'ın, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle güvenilemeyeceği konusunda kendilerini kati bir şekilde uyardığını anlattı. Ece, "Bu kadar büyük bir acı varken toplanan yardım paralarının usulsüz bir şekilde kullanılmasına inanamıyorum" dedi.

Eda Ece'ye, seçimlerin ardından düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada sarf ettiği "Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık" şeklindeki sözleri de soruldu. Ece, duygusal konuşmasını şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını kabul etti. İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, "Bu kadar büyüyeceği aklımın ucundan dahi geçmedi. En büyük pişmanlığım budur. Uzun süre depremzedelerden aldığım kardeşlik övgüsünü kaybettim" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

"Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem" diyen Ece, AHBAP'a veya Haluk Levent'e hiçbir yardımda bulunmadığını vurgulayarak ifadeye çağrıldığı için teşekkür ettiğini ve uzun zamandır kendisini anlatmak istediğini söyledi.

Oyuncu Kerem Bürsin ise; deprem öncesinde veya sonrasında Haluk Levent ile hiç yüz yüze gelmediğini belirterek, "Sadece o dönem deprem yardımları için sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar ile AHBAP Derneği'nin hesap bilgilerini de paylaştım" dedi. Kendisi için bir şey yapmak isteyen hayranlarına bağış yapmalarını söylediğini aktaran Bürsin, "Bu bağışların akıbeti hakkında bir bilgim bulunmamaktadır. Açıkçası ben de mağdurum" şeklinde konuştu.

Deprem döneminde Haluk Levent ile görüştüğünü, dernek faaliyetleri kapsamında destek verdiğini söyleyen oyuncu İrem Helvacıoğlu ise "Herhangi bir maddi yardımım olmadı" dedi.