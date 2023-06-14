Haberler Yaşam Haberleri Eda Ece'nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi
Giriş Tarihi: 14.6.2023 01:13 Son Güncelleme: 14.6.2023 01:14

Eda Ece'nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleriyle büyük tepki çekti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine alaycı bir dille atıf yapan Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." dedi.

Eda Ece’nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından devlet-millet ele ele vererek yaraların sarılması adına dünyaya örnek bir mücadele vermişti.

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzede vatandaşları hedef alarak, oy tercihleri ile açık biçimde alay etti.

Eda Ece'nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi | Video

SKANDAL SÖZLERE SALONDAN KAHKAHA

Eda Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" gibi skandal sözler kullandı. Ece'nin sözlerine salonda bulunanların kahkaha atması ise ayrıca dikkat çekti.

Kullanıcılar sosyal medyadan skandal ifadelere tepki gösterdi:

"Yardım yapmayı yavaş yavaş öğreniyorlar. Zamanla yardım adabını da öğrenecekler. Karşılıksız yardımı da belki biz göremeyiz ama öğrenirler bir zaman sonra inşallah."

"Deprem bölgesini lütfen hiçbir siyasi yaklaşıma alet etmeyin"

"Üç kuruş para verdiniz, birkaç sosyal medya paylaşımı yaptınız diye depremzedelerin burnundan getirdiniz. Yazıklar olsun size ve bundan sonra ayıla bayıla sizi izleyenlere..."

"Kendilerinden başkasını yok sayıyorlar, ondan zannediyor ki, başkası depremzedelere yardım etmedi.! Yazık kafana"

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Eda Ece'nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi
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