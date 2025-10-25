Edanur Tatlıoğlu’na veda! Bir genç kız daha trafik canavarına kurban gitti

Bartın'da 23 Ekim 2025 Perşembe sabahı Atatürk Caddesi'nde meydana gelen elim trafik kazasında, ilk tespitlere göre alkollü olduğu belirlenen F.T.G. isimli sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından bir otomobile ve son olarak yolun karşısına geçmekte olan genç kıza çarptı.

Kazanın kurbanı, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi, 22 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu'ydu. Hayatının baharında bir başka insanın sorumsuzluğu nedeniyle yaşamını yitiren genç kızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edanur Tatlıoğlu için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında, ülkemizde trafik kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak "Her genç kızımız gibi onun da hayalleri, geleceğe dair umutları vardı. İnsanlara şifa dağıtmak, hayatlarına dokunmak istiyordu… Ama bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı.İşte böylesine acıların yaşanmaması için ülkemizde trafik kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalı ki, hiç kimse alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeye, yolda makas atmaya, kırmızı ışığı yok saymaya cesaret edemesin" dedi.

"HİÇBİR CANIMIZI YOLDA BULMADIK Kİ YOLDA KAYBEDELİM"

Yerlikaya mesajını şu ifadelerle tamamladı:"Biz, hiçbir canımızı yolda bulmadık ki, yolda kaybedelim…Bizleri derin bir üzüntüye boğan Edanur Tatlıoğlu kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."