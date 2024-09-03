Edanur’u öldüren eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet

Geçtiğimiz yıl Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi'nde üniversite harçlığını biriktirmek için garsonluk yapan Edanur Çoban, iş çıkışı kendisini takip eden eski sevgilisi Gökhan Çatalbaş tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan ve Nevşehir'in Avanos ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanan Gökhan Çatalbaş hakkında kasten adam öldürmek suçundan dava açıldı.

KIZIMIN KAFASINDAN 17 SAÇMA ÇIKARILDI

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Edanur Çoban'ın annesi Tuğba, babası Akın ile avukatları katıldı. Duruşmada sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen baba Akın Çoban; "Benim kızımın kafasından 17 adet saçma çıkarıldı. Erciyes'in karını getirip bağrıma bassanız bu yangın yine sönmez. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE MAHKUM OLDU

Duruşmada son savunması alınan sanık Gökhan Çatalbaş ise topluma kazandırılmak istediğini belirterek; "Beni dışarıda bekleyen sevdiklerim var. Ben yeniden topluma kazandırılmak istiyorum. Böyle olmasını istemezdim. Beratımı ve tahliyemi istedim" dedi. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatalbaş'ı kasten adam öldürmek suçundan indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

ADALET YERİNİ BULDU

Karar sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Edanur Çoban'ın annesi Tuğba Çoban, çok sevinçli olduğunu belirterek; "karardan memnuniyet duydum. Benim yavrumun kanı asfaltta kalmadı. Biz kızımın kanının karşılığını adaletle aldık" dedi. Baba Akın Çoban ise " Buradaki hesabımız dürüldü. Mahşerdeki o toplantıya herkes katılacak. Öbür dünyada iki elim yakasında olacak. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın kanı elhamdülillah yerde kalmadı" diye konuştu.