EDC Şanzıman Nedir, Nasıl Çalışır? EDC Şanzıman Ömrü Ne Kadar, Özelliği, Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Şanzıman çeşitleri arasında EDC şanzıman önemli bir yere sahiptir. EDC şanzıman ömrü kaç km şeklinde bir araştırma yaptığınızda söz konusu şanzımanın üstün özelliklerini keşfedebilirsiniz. ECD şanzıman avantajları ve dezavantajları araştırılarak daha bilinçli şekilde araç seçimi yapılabilir. Siz de EDC şanzıman ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

EDC Şanzıman Nedir?

EDC şanzıman, yarı otomatik şanzıman teknolojisine sahip bir şanzıman türüdür. Günümüzde özellikle Renault araçların şanzıman teknolojisi EDC'dir. Şanzıman mekanizması 6 ileri vites şeklinde çalışır. Bu şanzımanlarda tork konvertörü bulunmaz. Bunun nedeni de araç şanzımanının direkt olarak motordan aldığı güçle orantılı şekilde vites geçişine imkân tanımasıdır. Araç sürücüsünün araca uyguladığı gaz, motordan gelen güçle optimize şekilde vites geçişini sağlar. EDC şanzıman, vites geçişlerinde en az sarsıntı sağlaması nedeniyle yaygın olarak tercih edilir.

EDC Şanzıman Ömrü Ne Kadar?

EDC şanzıman, uzun ömürlü bir şanzıman modelidir. Üretici firma şanzımanın ömrünü genellikle 400 bin km olarak belirlemiştir. Bu km'ye ulaşan araçların belli şanzıman parçaları değiştirilerek revizyona gidilebilir.

EDC şanzıman içindeki dişliler senkromeç adı verilen parçalarla birbirine kenetlenir. Bu senkromeçlerin her biri iki adet kamalı mile bağlıdır. Söz konusu dişlilerin biri kavrama yaparken diğeri üst kavrama kanalında bekler. Bu sayede sarsıntısız bir vites geçişi sağlanır. Genellikle EDC şanzıman teknolojisine sahip araçlarda + ile gösterilen işaret vites artışını, - ile gösterilen ise vites düşüşünü gösterir. Vites üzerindeki P konumu aracın park konumu, N ise boş vites konumudur.

EDC Şanzıman Avantajları Nelerdir?

EDC şanzıman teknolojisinin kullanıcıya sağladığı çok önemli avantajlar vardır. Bu kapsamda değinmek istediğimiz hususlar şunlardır.

Vites geçişleri sarsıntısızdır.

Güç kaybı olmadan vites geçişi sağlanır.

Sanıldığının aksine, manuel viteslerden daha tasarruflu bir şanzıman teknolojisidir.

EDC Şanzıman Dezavantajları Nelerdir?

EDC şanzımanın önemli avantajları olduğu gibi bir kısım dezavantajları da vardır. Bu kapsamda değinmek istediğimiz hususları aşağıda bulabilirsiniz.

Şanzımanda klasik baskı balata kullanıldığından debriyaj balataları zamanla aşınır ve yenilenmesi gerekir.

Tork konvertöre sahip olan tam otomatik vites şanzımanlar gibi vites geçişleri pürüzsüz değildir.

Aracın şanzıman arızası yapması durumunda şanzımanın kilitlenme ihtimali yüksektir.

EDC şanzımanın avantaj ve dezavantajları bilindiğinde araç satın alırken bu şanzımanı tercih edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.