Edebali’nin evi için ilk resmi adım atıldı

Osmanlı İmparatorluğu
'nun temellerinin atıldığı, Şeyh Edebali'nin kutlu rüyasını gördüğü ve kızı Bala Hatun
'u gelin ettiği iddia edilen Eskişehir
'in Uludere Mahallesi'ndeki ev için tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Yıllarca atıl vaziyette kalan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yapının turizme kazandırılmasına yönelik çağrılar resmi karşılık buldu. Uludere Köyü Derneği Başkanı Mustafa İpler, "Köyümüzde 'Edebali Evi' olarak bilinen bölgede, İl Kültür Müdürlüğümüz ve jeoloji mühendisleri tarafından özel ekipmanlarla araştırma çalışmalarına başlanmıştır" dedi. Köyün tarihi dokusunu korumak ve hak ettiği değeri görmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan İpler, elde edilen jeolojik ve arkeolojik sonuçları detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. İpler, "Köyümüzün değerlerini geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. Yunan işgalinden 'çamaşırhane' görünümüyle korunan yapının altından çıkacak bilimsel sonuçlar, Osmanlı kuruluş tarihine yeni bir ışık tutmaya hazırlanıyor.