Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda ele geçirildi! Tam 387 kilo...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen karavan cinsi bir araç, şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Detaylı aramada hassas burunlu narkotik köpekleri 'Beta' ve 'Axel'in tepki verdiği bölgeye yoğunlaşıldı.