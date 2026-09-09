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Giriş Tarihi: 9.09.2026 16:17

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Tam 387 kilo...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi.

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DHA Yaşam
Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda ele geçirildi! Tam 387 kilo...
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen karavan cinsi bir araç, şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Detaylı aramada hassas burunlu narkotik köpekleri 'Beta' ve 'Axel'in tepki verdiği bölgeye yoğunlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrollerde, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş halde 173 şeffaf poşet içerisinde 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE

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Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Tam 387 kilo...
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