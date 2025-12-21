Edirne-İstanbul hattının ilk etabında geri sayım başladı

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattı test çalışmalarının ardından 2026'nın ilk yarısında açılacak.Projenin ikinici ve üçüncü etapları 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı hattından oluşuyor. Haziran 2019'da bawşlanan projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleri için de 8 saat 30 dakikadan 3.5 saate inecek.