Edirne, Kırklareli ve Muğla’da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne
, Kırklareli
ve Muğla'da yapılan denetimlerde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik botta yakalanan 2 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör