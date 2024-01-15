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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Edirne Sarayı ayağa kalkıyor

1752 depremi ve 1776 yangınıyla büyük bir kısmı yok olan Edirne Sarayı’nın restorasyon çalışmaları el işçiliği titizliğiyle yürütülüyor. Saray kompleksi içindeki Cihannüma Kasrı 1 yılda görünür hâle geldi

AA
Edirne Sarayı ayağa kalkıyor
570 yıllık geçmişi olan ve 1752'deki büyük deprem, 1776'daki yangın ve 1876-1877 Rus Savaşı'nda düşmanın eline geçmemesi için cephaneliğin patlatılmasıyla harap olan Edirne Sarayı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restore ediliyor. Başkanlığın belirlediği 5 yıllık yol haritasında bir yıllık hedefler tamamlandı. Kısmen bugüne ulaşan Cihannüma Kasrı ve sur duvarlarıyla ilgili arkeolojik kazılar tamamlandı. Kasrın restorasyon süreci başlatıldı.



Cihannüma Kasrı restorasyon uygulamaları kapsamında, bugüne ulaşan özgün yapı kalıntılarının niteliğini yitirmiş ara harçları yapısal harçla yenilendi, enjeksiyon ve temel güçlendirme teknikleriye sağlamlaştırıldı. Edirne Sarayı alanı içerisinde bulunan Namazgâhlı Çeşme'ye ait çimento harçlı kalıntılar temizlenerek onaylı proje kapsamında duvarları ve çevre düzenlemesi yapıldı. Saray sınırları içerisindeki diğer yapıların gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik kazılar da tamamlandı. Arz odası ve Kum Kasrı'na ait kalıntıların temizliği yapılarak açığa çıkarıldı. Ayrıca sarayın sınırları içerisinde bulunan tarihi Edirne Merkez Asker Hastanesi alanında bugüne ulaşan 11 metre yüksekliğindeki duvar kalıntısı, yıkılma tehlikesine karşı 58 ton çelik malzeme kullanılarak koruma altına alındı. AA



'ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK KAZANÇ'
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Sarayı'nın Topkapı Sarayı'nın referans yapısı olduğunu söyleyerek "Edirne Sarayı'nın yeniden ihyası sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de çok büyük kazanç olacaktır. Bu kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması çok ciddi bir turizm potansiyelini beraberinde getirecek" dedi.

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Edirne Sarayı ayağa kalkıyor
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