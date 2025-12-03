Edirne ve Kırklareli’nde 36 kaçak yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Serem köylerinde gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 32 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Demircihalil köyünde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan bu kişiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bölgede güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetim ve kontrollerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.