Edirne yangın son dakika: Birçok yerleşim yerinde tahliye! Edirne orman yangınında son durum nedir?

Edirne yangını anbean izleniyor. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi. Akşam saatlerinde karadan müdahale üzerinde yoğunlaşılırken sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale devam etti. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi. İşte, Edirne orman yangınında son dakika gelişmeleri:
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahiline ulaştı.
Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyor. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki siteler ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü.
Yetkililer bölgede çalışmaları izlerken çalışanlardan bilgileri alarak gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları izlenecek.