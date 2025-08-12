Edirne yangın son dakika: Birçok yerleşim yerinde tahliye! Edirne orman yangınında son durum nedir?

Edirne yangını anbean izleniyor. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi. Akşam saatlerinde karadan müdahale üzerinde yoğunlaşılırken sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale devam etti. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi. İşte, Edirne orman yangınında son dakika gelişmeleri: