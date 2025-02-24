Edirne’de 10 yıl önce satılan köy arazisi sorgusuna 8 tutuklama

Edirne'nin merkeze bağlı İskender köyde 2015 yılında 'köy tüzel kişiliğine ait' 14 bin 800 metrekare arazi, iddiaya göre 1 Milyon 520 bin lira karşılığında 5 müteahhite satıldı. Satış üzerinden 10 yıl geçti fakat köylü bu satışta usulsüzlük olduğunu öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

JASAT ARALARINDA ESKİ MUHTARINDA BULUNDUĞU 10 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Köylünün şikayeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Edirne İl Jandarna Komutanlığı bağlı JASAT dedektifleri harekete geçti. Ekipler cuma günü sabahı eş zamanlı düzenlediği operasyonla, aralarında eski köy muhtarının da bulunduğu 4 aza, araziyi satın alan 5 iş insanın mütehait dahil olmqk üzere 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler 2 gün jandarmada işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 2 eski aza savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalırken diğer 8 şüpheli iddiaya göre "Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" suçlamalarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.