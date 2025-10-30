Edirne’de 14 yaşındaki lise öğrencisi Emre Bilgin hayatını kaybetti

Edirne'de, Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Bilgin, bir süre önce beyninde tümör tespit edilmiş ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bilgin, geçtiğimiz eylül ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Bilgin, hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi, yakınları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı. Bilgin'in cenazesi, ikindi namazının ardından Eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilgin'in öğrenim gördüğü okul yönetimi, yaptıkları açıklamada, genç öğrencinin vefatından duyulan derin üzüntüyü dile getirdi. Okul arkadaşları sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda, Bilgin'i "güler yüzlü, yardımsever ve çalışkan bir arkadaş" olarak andı.

Henüz lise birinci sınıf öğrencisiyken yaşamını yitiren Bilgin'in ölümü, Edirne'de ve sosyal medyada geniş yankı buldu.