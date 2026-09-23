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Giriş Tarihi: 23.09.2026 21:42

Edirne’de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 15 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ile organizatör şüphelisi F.Y. (26) gözaltına alındı.

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DHA
Edirne’de 15 kaçak göçmen yakalandı
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Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Y. yönetimindeki hafif ticari aracı Çakmak köyü yolu yol ayrımı üzerinde durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelisi F.Y. gözaltına alındı. Ayrıca sürücü F.Y.'ye, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 17 bin 129 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE #UZUNKÖPRÜ #AVRUPA #IRAK #KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

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Edirne’de 15 kaçak göçmen yakalandı
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