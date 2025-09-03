Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Giriş Tarihi: 3.9.2025 01:20

Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yol uygulaması yapan ekipler tarafından durdurulan otomobilde, yurt dışına kaçmak üzere olan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin içinde olduğu otomobilin Uzunköprü'ye geleceği buradan sınır bölgesine hareket edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çöpköy Kavşağı'nda yol uygulaması yapan ekipler, söz konusu aracı durdurdu.

Araçtaki kişilerin FETÖ mensubu oldukları şüphesiyle ordudan ihraç edilen F.T, A.G. ve R.Ö. olduğu, şüphelilerin dava dosyalarının istinafta görülmeye devam ettiği belirlendi.

Araç sürücüsü E.I'nın da göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

