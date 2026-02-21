Edirne’de akılalmaz olay: Polislerden kaçan sürücü 14 yaşında çıktı!

PARA CEZASI UYGULANDI

K.B.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Yaya yollarında araç kullanmak' ve 'Dur ikazına uymamak'tan toplam 28 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.