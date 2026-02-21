Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de akılalmaz olay: Polislerden kaçan sürücü 14 yaşında çıktı!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:59

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B.’ye (14), 28 bin 875 lira ceza kesildi.

DHA Yaşam
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde, K.B. yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya çalışan sürücü, polisin takibi sonucu 19 Mayıs Caddesi'nde yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

K.B.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Yaya yollarında araç kullanmak' ve 'Dur ikazına uymamak'tan toplam 28 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

