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Giriş Tarihi: 9.08.2026 18:24 Son Güncelleme: 9.08.2026 20:30

Edirne’de anız yangını ormana sıçradı!

Edirne'nin Meriç ilçesinde anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçrarken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı.

DHA Yaşam
Edirne’de anız yangını ormana sıçradı!
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İlçeye bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisi olarak bilinen alanda, gece saatlerinde anız yangını çıktı.

Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Meriç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki köylüler de yangına traktör ve su tankerleriyle müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi. Orman ve otluk alanda ilerleyen yangına müdahale sürüyor

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında çıkan ve kısa sürede ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Orman yangını nedeniyle Meriç ile Uzunköprü arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 10 arazöz ile belediye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterler Sultan Köy Barajı'ndan su alarak yangın bölgesine müdahalede bulundu. Yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

#EDİRNE

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Edirne’de anız yangını ormana sıçradı!
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