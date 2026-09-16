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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:25

Edirne’de bir haftada 850 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isteyen 850 düzensiz göçmen yakalandı.

Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Edirne’de bir haftada 850 düzensiz göçmen yakalandı
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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kenti Edirne'de, düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin denetimleri sürüyor. Son bir hafta içerisinde polis, jandarma ve sınır hattında görev yapan askeri birliklerin çalışmaları sonucu 850 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Sınır hattında devriye ve kontrollerini sürdüren ekipler, farklı noktalarda tespit ettikleri gruplara müdahale etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Edirne'de, düzensiz geçiş girişimlerinin önlenmesine yönelik güvenlik kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

#EDİRNE

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Edirne’de bir haftada 850 düzensiz göçmen yakalandı
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