Edirne’de can pazarı! Yolcu minibüsü tıra ok gibi saplandı: Yaralılar var!





KAYMAKAM MERCAN HASTANEYE GİDEREK BİLGİ ALDI



Kazanın ardından Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Başhekim Op. Dr. Recep Vural'dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Mercan, yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaymakam Mercan, ekiplerin gerekli tüm müdahaleleri yaptığını ifade etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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