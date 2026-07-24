Edirne’de cani kuaför 12 yaşındaki çırağını sokak ortasında darp etti: O anlar kameraya yansıdı

ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLDU

B.A.Ö., babası B.Ö.'yü (38) arayarak, durumu anlattı. A.A., iddiaya göre oğlunu neden darbettiğini sormak için kendisini arayan B.Ö.'ye de hakaretlerde bulundu. Oğluyla birlikte polise başvuran B.Ö., A.A.'dan şikayetçi ve davacı oldu.

Edirne'de kuaför, çırağını böyle darbetti! | Video