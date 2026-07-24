Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de cani kuaför 12 yaşındaki çırağını sokak ortasında darp etti: O anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:39 Son Güncelleme: 24.07.2026 16:56

Edirne'de cani kuaför 12 yaşındaki çırağını sokak ortasında darp etti: O anlar kameraya yansıdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çırağı B.A.Ö.’yü (12) darbeden kuaför işletmecisi A.A. (40) gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Edirne’de cani kuaför 12 yaşındaki çırağını sokak ortasında darp etti: O anlar kameraya yansıdı
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Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Büyük Camii Mahallesi Hal Geçidi Sokak'taki bir kuaförde meydana geldi. Kuaförde çırak olan B.A.Ö. ile işletme sahibi A.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇIRAĞINA HAKARET EDEREK DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., iş yerinde ve peşinden gidip Tayyip Akalın Caddesi'nde B.A.Ö.'ye hakaret ederek, darbetti. Olay anında caddede yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLDU

B.A.Ö., babası B.Ö.'yü (38) arayarak, durumu anlattı. A.A., iddiaya göre oğlunu neden darbettiğini sormak için kendisini arayan B.Ö.'ye de hakaretlerde bulundu. Oğluyla birlikte polise başvuran B.Ö., A.A.'dan şikayetçi ve davacı oldu.

Edirne'de kuaför, çırağını böyle darbetti! | Video

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BABADAN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

Polis, kısa süre sonra A.A.'yı gözaltına aldı. A.A. emniyetteki ifadesinde B.A.Ö.'nün kendisine kuaförde çalışırken hakarette bulunduğunu öne sürdü. A.A., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Baba B.Ö., A.A.'nın serbest bırakılmasına tepki göstererek, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

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Edirne'de cani kuaför 12 yaşındaki çırağını sokak ortasında darp etti: O anlar kameraya yansıdı
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