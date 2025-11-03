Edirne’de dehşete düşüren kaza: 1 ölü

Edirne'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımında dün akşam meydana gelen kazada önündeki TIR'ı sollamaya çalışırken lastiği patlayan TIR karşı yönden gelen otomobile çarptı. Otomobilin motoru çarpışmanın etkisiyle yerinden çıkıp, arkadan gelen otomobilin üstüne düştü. Lastiği patlayan TIR hızını alamayarak bu kez karşı yönden gelen Bulgaristan plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de Bulgaristan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.