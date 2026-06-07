Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 32 göçmen yakalandı

32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Saçlımüsellim köyü sınırlarında Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Kavakayazma köyünde 3 İran, 2 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen, Kurtbey köyünde ise 1 Irak ve 3 Eritre uyruklu olmak üzere 4 düzensiz göçmen yakalandı.