Edirne’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda fişek ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 86 adet Lyrica sentetik hapı, daralı ağırlığı 23,19 gram metamfetamin, 26 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,6 gram pregabalin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi ve 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Ekipler, aramalarda 1 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile 16 adet 9x19 milimetre ve 13 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği de ele geçirdi.