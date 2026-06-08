Edirne’de feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan SUV sürücüsü Ahmet Kanı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör