Edirne’de feci olay: Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulundu!

İhbar üzerine jandarma ekipleriyle Öner Tütüniçmez'in ailesi ve yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarındaki sulama kanalında bu sabah Tütüniçmez, motosikletinin yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öner Tütüniçmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tütüniçmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.