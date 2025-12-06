Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de feci olay: Yaşlı kadın evde çıkan yangında can verdi!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 18:18

Edirne'nin Karakasım köyünde, tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alırken, evde bulunan Gülafer Toprak’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Karakasım köyünde, öğle saatlerinde, Gülafer Toprak'ın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenler, içeri girmek istedi. Yoğun dumanla kaplanan eve giremeyen köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, camları kırarak içeri su sıktı.

İhbarla köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Dumanın tahliyesinin ardından girilen evde Gülafer Toprak'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Toprak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

