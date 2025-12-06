Edirne’de feci olay: Yaşlı kadın evde çıkan yangında can verdi!

Dumanın tahliyesinin ardından girilen evde Gülafer Toprak'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Toprak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.