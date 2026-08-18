Edirne’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 3 organizatör ve 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde JASAT, 3. Jandarma Trafik Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, 17 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Çalıköy köyü yolu üzerinde 3 araç kontrollü şekilde durduruldu.

7 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Araçlarda yapılan kontrollerde sürücüler M.K., A.A. ve E.Y. ile birlikte 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 34 bin 915 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 3 şüphelinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör