Edirne’de husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 30.9.2025 17:49

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen olayda, köpekleri kavga eden husumetliler Gürkan Solmaz ve Hasan Nalçın arasında tartışma çıktı. Durum üzerine köy merasında buluşan ikiliden Hasan Nalçın silahla Solmaz’a ateş ederken, ağır yaralanan adam hayatını kaybetti. Öte yandan, gözaltına alınan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlçeye bağlı Hasköy'de aralarında daha önce husumet olan Gürkan Solmaz ve Hasan Nalçın'ın köpekleri kavga etti. Bu nedenle taraflar tartıştı. Dün akşam saatlerinde Solmaz ve Nalçın, köy merasında buluştu.

Burda Hasan Nalçın, yanında getirdiği silahla Gürkan Solmaz'a ateş etti. Solmaz yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürkan Solmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Nalçın ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gürkan Solmaz için bugün Hasköy Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Solmaz, köy mezarlığında toprağa verildi.

Hasan Nalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

