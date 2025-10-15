Edirne’de iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 173 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan Poyraz Ağaç isimli şüpheli yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınan ihbar üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'nın uyarı vermesi üzerine şüphelinin kontrolündeki TIR'ı X-Ray taramasına yönlendirdi.

DEDEKTÖR KÖPEK "ATLAS" ESRAR PAKETLERİNİ BULDU

Tarama sonucu dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı kontrole alındı. Narkotik dedektör köpeği "Atlas"ın katıldığı aramada, dorsede gizlenmiş 97 paket halinde toplam 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli Poyraz Ağaç gözaltına alındı.

DİNLENME TESİSİNDE 68 KİLO KOKAİN BULUNDU

Bir diğer operasyon ise Edirne otobanı üzerindeki dinlenme tesisi'nde gerçekleştirildi. İstanbul istikametine seyir halinde olan yabancı TIR'da yapılan aramada 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda Yavuz Özmen, Sedat Çalış ve Ömer Bütün isimli şüpheliler gözaltına alındı. Firari durumdaki Harun Bolcal'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.