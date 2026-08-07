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Giriş Tarihi: 7.08.2026 23:41

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 9 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Edirne'deki kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı'nda meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden M.P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelerek Kozköy istikametine sapmak isteyen A.Y. idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLLER 50 METRE SAVRULDU: 9 KİŞİ YARALANDI

Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki drenaj kanalına girerek, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.P. ve A.Y. ile otomobillerdeki G.Y., G.Y., F.A., Z.P., A.K.P., E.P. ile D.P., ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan A.K.P. ile D.P., ileri tetkik ve tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan A.Y. ve beraberindekilerin Keşan'dan, Kozköy'deki bir düğüne gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KEŞAN #EDİRNE #UZUNKÖPRÜ

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Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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