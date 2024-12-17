Edirne’de kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde öğlen 12.00 sıralarında atık toplama kamyoneti ile seyir halinde ilerleyen Yücel Kara ve Turhan G., aralarında husumet bulunan Alper D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Cadde üzerinde lüks araç içinden tabanca ile kamyonete ateş açan Alper Derebeyi, Yücel Kara ve Turhan G.'yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alper Derebeyi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.