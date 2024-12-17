Edirne’de kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde öğlen 12.00 sıralarında atık toplama kamyoneti ile seyir halinde ilerleyen Yücel Kara ve Turhan G., aralarında husumet bulunan Alper D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Cadde üzerinde lüks araç içinden tabanca ile kamyonete ateş açan Alper Derebeyi, Yücel Kara ve Turhan G.'yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alper Derebeyi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Yaşanan olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıp tedavi altına alınan Yücel Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Turhan G'nin tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Alper Derebeyi ise polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.
KANLI HESAPLAŞMA'DA 2'NCİ SALDIRI
Edirne'de otopark ve farklı alanlarda ticaret yapan Kara ve Derebeyi aileleri arasında husumet bulunuyordu. İddiaya göre otopark yüzünden başlayan husumet sonrası geçtiğimiz Ağustos ayında motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Orhan Derebeyi, Umut Kara tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Orhan Derebeyi hastanede tedavi altına alınmış Umut Kara ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.