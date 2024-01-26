Edirne’de korkunç olay: Genç kadının üzerine duvar devrildi!

Dölçek, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Melike Dölçek, ameliyata alındı. Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...