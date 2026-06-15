Edirne’de korkunç olay! Otları söndürme isterken alevlerin içine düşmüştü: Ayşe Bayır yaşam mücadelesini kaybetti!

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla yanan otların arasından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, muhtarlığa ait su tankeriyle söndürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve durumu ciddi olan Ayşe Bayır, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.