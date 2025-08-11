Edirne’de orman yangını: Gülçavuş köyü ve sahili tahliye edildi

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının sürdüğü bölgede tahliye çalışmalarının başladığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında bugün saat 19.00 sularında ormanlık alanda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerimizle birlikte belediyelerimizin ekipleri sevk edilmiştir. Valimiz Yunus Sezer, ilgili kurum yetkilileri ile birlikte, bölgede çalışmaları koordine etmektedir. Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir" denildi.

ENEZ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Enez Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Büyükevren köyü sahilinden başlayıp Gülçavuş köyümüz bölgesindeki ormanlık alana ilerleyen yangına Orman İşletme ekipleri, Enez Belediyesi ekiplerimiz ve tüm komşu belediyelerimizin desteği ile havadan ve karadan tüm imkanlarımızla müdahalemiz devam etmektedir. Şu an itibari ile Gülçavuş köyümüzün sahil bölgesi boşaltılıyor. Tüm vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarını dinlemeleri önem arz etmektedirö denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.