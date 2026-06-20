Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:51

Edirne'de ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı!

Edirne Valiliği, artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı. Orman ve tabiat parklarının hariç tutulduğu alanlarda: mangal yakmak, kamp kurmak ve anız temizliği yapmak tamamen yasaklandı.

AA Yaşam
Edirne’de ormanlık alanlara giriş 15 Ekim’e kadar yasaklandı!
  • ABONE OL
Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yükselmesiyle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin arttığı, kasten ya da ihmal sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla tedbir alındığı belirtildi.

15 EKİM'E KADAR YASAKLANDI

İlgili kanun maddeleri uyarınca Edirne'deki ormanlık alanlara girişlerin 20 Haziran-15 Ekim'de yasaklandığı bildirilen açıklamada, orman parkları ve tabiat parklarının yasak kapsamı dışında tutulduğu, bu alanlarda piknik, yürüyüş ve spor gibi faaliyetlerin sürdürülebileceği kaydedildi.

Bu alanlar dışındaki ormanlık bölgelerde mangal yakılması, tüp kullanılması, kamp kurulması, nargile içilmesi ve her türlü ateş yakılmasının kesin olarak yasaklandığı belirtilen açıklamada, ayrıca orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği bulunmayan köy ve mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA