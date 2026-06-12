Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de ruhsatsız tabancayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı
Giriş Tarihi: 12.06.2026 03:41 Son Güncelleme: 12.06.2026 03:42

Edirne'de ruhsatsız tabancayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücü S.Ç.’ye (38), 240 bin lira ceza uygulandı. Sürücü gözaltına alınırken, araç ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

DHA
Edirne’de ruhsatsız tabancayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri S.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'kasten yaralama' 'tehdit', 'hakaret' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 18 dosyası bulunduğu belirlenen S.Ç.'nin ehliyetine de el konulduğu tespit edildi.

240 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

S.Ç., hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 240 bin lira idari para cezası uygulanarak, gözaltına alındı. Araç ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE #UZUNKÖPRÜ

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Edirne'de ruhsatsız tabancayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı
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