Edirne’de sağanak hayatı felç etti: İstinat duvarı çöktü, balkonlar zarar gördü

Olay, Medrese Alibey Mahallesi Aşiyan Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın yan tarafında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bitişiğinde bulunan iki evin balkonunda hasar oluştu.