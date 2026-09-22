Edirne’de suç makinesi anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı! Toplam 31 yıl cezayla aranıyordu...

HAPİS CEZASIYLA ARANAN ANNE VE OĞLU YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serpil S. ile 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' 'suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şaban K. yakalandı.