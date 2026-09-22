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Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:31 Son Güncelleme: 22.09.2026 14:32

Edirne'de suç makinesi anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı! Toplam 31 yıl cezayla aranıyordu...

Edirne'de çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Serpil S. ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan oğlu Şaban K. polis tarafından yakalandı. Anne ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

DHA Yaşam
Edirne’de suç makinesi anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı! Toplam 31 yıl cezayla aranıyordu...
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

HAPİS CEZASIYLA ARANAN ANNE VE OĞLU YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serpil S. ile 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' 'suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şaban K. yakalandı.

TUTUKLANDI

Yapılan kontrollerde iki hükümlünün anne ve oğul olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile oğlu çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

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Edirne'de suç makinesi anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı! Toplam 31 yıl cezayla aranıyordu...
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