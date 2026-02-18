Edirne’de taşkın alarmı! Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında

Nehir yatağında su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte çok sayıda ekili arazi zarar görürken, Değirmen Yeni Köyü ve Avarız Köyü için de alarm verildi. Bölge halkı olası yeni su yükselmelerine karşı uyarıldı.

KÖYLERE ULAŞIM KAPANDI

Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte Edirne Merkez, Değirmen Yeni, Avarız, Büyük Döllük, Sarayakpınar köylerine ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe kapandı. Bu köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Arda Nehri ve Meriç Nehri nehirlerinde turuncu alarm seviyesine geçildiği bildirildi. Nehirlerdeki debinin artmasıyla birlikte tehdidin büyüdüğü, ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşların nehir kenarlarından uzak durmalarını isterken, Edirne genelinde taşkın riskine karşı gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.