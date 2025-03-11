Edirne’de 1 kişi traktörün altında kalarak can verdi

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi, Saçlımüsellim köyünde meydana geldi. Saçlımüsellim köyünde yaşayan Ahmet Kula, traktörüyle tarlasına giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters dönmesi sonucu kaza meydana geldi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörün altında kalan Kula, itfaiye ekiplerinin uğraşı sonrası aracın altından çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kula, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet Kula'nın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.