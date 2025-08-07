Edirne’de yangına jet hızıyla müdahale

Edirne Keşan'daki Sivritepe mevkiindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye gönderildi. Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter de destek verdi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede başlayan sağanak yağış da yangının söndürülmesinde ekiplere katkı sağladı.