Edirne’de yanlış vites hatası can aldı: Otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

ŞOFÖR VE MUAVİNE ÇARPTI

İleri hareket eden otobüs, yedek şoför M.A. ve muavin Ü.C.'ye çarptı. Kazada M.A. ağır, Ü.C. hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar M.A.'ya çevredeki bir sağlık görevlisi kalp masajı yaptı.