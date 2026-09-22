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Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:24

Edirne'de yasa dışı bahis operasyonu! 274 milyonluk vurgun tespit edildi: 7 gözaltı

Edirne'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK analizleri kapsamında yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de yasa dışı bahis operasyonu! 274 milyonluk vurgun tespit edildi: 7 gözaltı
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Edirne'de, yasa dışı bahis suçuna ilişkin yürütülen MASAK analizleri sonucunda yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi belirlendi

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

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Edirne'de yasa dışı bahis operasyonu! 274 milyonluk vurgun tespit edildi: 7 gözaltı
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