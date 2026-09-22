Edirne’de yasa dışı bahis operasyonu! 274 milyonluk vurgun tespit edildi: 7 gözaltı

Edirne'de, yasa dışı bahis suçuna ilişkin yürütülen MASAK analizleri sonucunda yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi belirlendi
EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.